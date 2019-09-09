Премьер Израиля по ошибке назвал британского коллегу Борисом Ельциным

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера именем российского экс-президента Бориса Ельцина, который умер в 2007 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Нетаньяху обмолвился на воскресном еженедельном заседании правительства, назвав британского коллегу Бориса Джонсона Борисом Ельциным.

"Я вернулся из очень приятного визита в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США", - сказал Нетаньяху в начале встречи.

Netanyahu tells the cabinet he met UK PM Boris *Yeltsin* 🤦🏻‍♀️

pic.twitter.com/joWFiDGV2t — Noa Landau נעה לנדאו (@noa_landau) September 8, 2019

Министры кабинета немедленно отреагировали, и Нетаньяху улыбнулся, а потом исправился, отметив, что проверял коллег на внимательность.

Интересно, что офис премьера позже обнародовал видео с заседания, где упоминание о Борисе Ельцине просто вырезали.

Соцсети отреагировали на оговорку премьера Израиля шутливыми "фотожабами".

Это не первая оговорка Нетаньяху. В марте он заявил в своей предвыборной речи, находился с официальным визитом в Афганистане, перепутав его с союзником Израиля Азербайджаном.

В декабре Нетаньяху сказал, что его жена Сара находилась с официальным государственным визитом в Никарагуа, когда на самом деле она была в Гватемале.