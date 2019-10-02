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Первый газопровод между Финляндией и Эстонией будет готов к декабрю

Среда, 2 октября 2019, 10:54

Трубопровод Balticconnector, который свяжет Эстонию и Финляндию и поможет уменьшить зависимость от российского газа, будет готов к декабрю 2019 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По сообщению оператора системы электропередач Эстонии, Balticconnector заработает в начале 2020 года, когда свою деятельность начнет совместный эстонско-финский газовый рынок.

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В соответствии с соглашением, газ со следующего года будут транспортировать между Финляндией, Эстонией и Латвией без дополнительных затрат. После завершения работы над газовыми коннекторами между Литвой и Польшей местный газовый рынок больше не будет зависеть от поставок "Газпрома".

Общая стоимость проекта с учетом работ по укреплению газопровода между Эстонией и Латвией составит около 300 млн евро, из них более 200 млн евро в проект вложит ЕС.

Подводная часть Balticconnector составит 77 километров, наземная - 55 километров в Эстонии и 21 километр - в Финляндии.

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Энергетика Эстония Финляндия
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