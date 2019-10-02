ВТО разрешила США введение пошлин на импорт из ЕС в размере $7,5 млрд

Всемирная торговая организация санкционировала внедрение США почти $ 7,5 млрд ежегодных штрафных сборов для восстановления убытков, нанесенных Boeing незаконной помощью ЕС концерна Airbus.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

Решение, вынесенное арбитрами торговой организации в Женеве в среду, открывает путь для самых больших действий в истории ВТО.

Если администрация Трампа будет настаивать на планах введения тарифов, это еще больше усилит торговую напряженность с ЕС в то время, когда мировая экономика уже замедляется из-за расширения коммерческих конфликтов по всему миру.

В начале следующего года ожидается, что ЕС получит одобрение своего тарифного наступления — может быть, на миллиарды долларов - за незаконную помощь Boeing.

Вместе эти два решения, как ожидается, положат конец 15-летнему спору из-за субсидий для американской и европейской аэрокосмической промышленности.

В своем заявлении Сесилия Мальмстром, комиссар ЕС по торговле, заявила, что для США было бы недальновидно и контрпродуктивно вводить пошлины, подчеркнув вероятность того, что ЕС в скором времени позволят сделать то же самое в случае Boeing.

"Взаимное введение контрмер . . . только нанесет ущерб предприятиям и гражданам по обе стороны Атлантики, а также нанесет ущерб мировой торговли и авиационной промышленности в чувствительное время", - сказала она.