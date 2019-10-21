Экс-заместитель генсека НАТО: предложение Путина о ракетах не имеет смысла

В НАТО не видят смысла обсуждать письмо предложение президента РФ Владимира Путина о запрете на развертывание ракет средней и малой дальности, так как Москва их уже разместила.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью "Коммерсанту" заявила бывший заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер, которая на прошлой неделе покинула должность.

"Мы видели письмо с предложением ввести мораторий и обсудить верификационные меры, но у меня сразу возникли принципиальные вопросы. Что именно предлагает сделать Москва, если она настаивает на том, что 9М729 не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности? Она хочет, чтобы мы ввели односторонний мораторий? Ведь Россия уже разместила на своей территории эти ракеты, в том числе на европейской части. С нашей точки зрения, это (предложение, - ред.) лишено смысла. И о каких верификационных мерах речь? Россия хочет верифицировать лишь американские ракеты? Не вижу в этом смысла", - сказала Геттемюллер.

Она также добавила, что подобные инициативы необходимо обсуждать "в тишине, а не под прицелом телекамер".

Ранее стало известно, что 19 сентября Путин отправил послание во все страны НАТО, а также в государства, которые не входят в альянс, включая Китай. Письмо среди прочего было отправлено руководителю внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерике Могерини и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

В НАТО тогда подтвердили получение письма, но заявили, что "данное предложение не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность", поскольку Россия уже развернула SSC-8 (классификация НАТО для ракеты 9М729) в нарушение договора о РСМД.

Как известно, Соединенные Штаты 2 августа официально покидают российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который ознаменовал собой завершение "холодной войны".

США заявили, что Россия нарушает условия ДРСМД, и в этой ситуации его сохранения не выгодно Соединенным Штатам. РФ последовательно отрицала все обвинения США.

Аналитики опасаются, что крах исторического соглашения может привести к новой гонке вооружений между США, Россией и Китаем.