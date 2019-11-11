У Трампа предупредили Эрдогана о санкциях за покупку С-400 в РФ

Президент США Дональд Трамп обсудит с лидером Турции его решение приобрести российскую систему ПВО, когда они встретятся на этой неделе в Белом доме на фоне напряженных отношений между двумя союзниками по НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил в воскресенье, что США до сих пор "очень расстроены" тем, что Анкара приобрела российскую систему С-400. США заявляет, что система несовместима с силами НАТО и может поставить под угрозу программу истребителей F-35 и помочь российской разведке. Администрация Трампа устранила Турцию из программы F-35 в июле.

О'Брайен заявил, что если Турция не избавится от российской системы, она, скорее всего, столкнется с санкциями США, поддержанными двухпартийным большинством в Конгрессе.

Планируется, что Трамп встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в среду и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг. Трамп и Эрдоган планируют совместную пресс-конференцию в среду днем.

"В НАТО нет места для С-400", - сказал О'Брайен. "В НАТО нет места для крупных российских военных закупок. Это сообщение, которое президент очень четко передаст ему, когда он будет здесь, в Вашингтоне".