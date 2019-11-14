Хорватия 22 декабря проведет выборы президента
Хорватия проведет президентские выборы 22 декабря, заявил премьер-министр Андрей Пленкович в четверг.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Соперниками на выборах станут кандидатка от правящего правоцентристского Хорватского демократического союза (HDZ) Колинда Грабар-Китарович (которая является нынешним лидером Хорватии) и кандидат от социал-демократов, бывший премьер-министр Зоран Миланович. Два независимых кандидата также имеют прочную поддержку согласно опросам.
Должность президента во многом церемониальная. Президент не может ветировать законы, но имеет слово во внешней политике и обороне.
Согласно последнему опросу, в первом туре голосования Грабар-Китарович может ожидать поддержки примерно 29% избирателей, а Миланович - 24%.
Мирослав Скоро, популярный певец, который воспринимается как кандидат от правых националистических консерваторов, занимает третье место с 17%, а бывший судья Мислав Колакушич получил 14%.
Если никто не выиграет в первом туре, второй тур состоится 5 января 2020 года.
Результаты президентских выборов также будут маркером настроений среди избирателей перед парламентскими выборами, которые должны состояться в конце 2020 года.