Под парламентом Грузии вспыхнул пикет из-за провала избирательных изменений

После того как парламент Грузии провалил принятие конституционных поправок, предусматривающих переход на пропорциональную систему выборов, общественность Грузии начала выходить к зданию законодательного органа с целью выразить свой протест.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Под зданием парламента устроили митинг общественного движения "Стыдно!", в результате летних акций которого власть дала обещание о переходе на пропорциональную систему.

"Единственный человек, который может что-то изменить, это Иванишвили, потому что все подчиняются только ему", - заявил организатор акции Шота Дигмелашвили, говоря о бывшем премьер-министре Грузии, миллиардере Бидзине Иванишвили, который возглавляет партию власти "Грузинская мечта".

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Активисты говорят, что пикеты у всех входов в парламент не дадут возможности депутатам войти в здание высшего законодательного органа.

Выйти на улицы и протестовать призывают население и лидеры "Объединенной оппозиции".

Проспект Руставели, на котором расположен парламент Грузии, на данный момент перекрыли участники акции.