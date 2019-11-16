В Грузии произошли столкновения протестующих с полицией

Перед центральным офисом правящей партии Грузии "Грузинская мечта", в котором собралась на заседание парламентское большинство, произошли столкновения между протестующими и полицией, в результате чего пострадали два человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "ИнтерпрессНьюс".

Правоохранители выстроили границу, перекрыв автомобильную дорогу в центральный офис. Участники акции призывают правоохранителей снять границу. Как заявил директор департамента патрульной полиции Важи Сирадзе, правоохранители мобилизованы на месте для поддержания правопорядка и безопасности.

Один из присутствующих на акции призвал пикетировать вход в офис "Грузинской мечты", что спровоцировало конфликт между протестующими и сотрудниками полиции.

"Как видите, определенные силы здесь провоцируют полицию. Соответственно, мы защитим порядок. Призываем всех подчиняться законным требованиям полиции. Они могут выражать протест в спокойной обстановке, но нельзя пикетировать входы в здание", - заявил Сирадзе.

Во время схватки пострадал один участник акции. Одному из операторов на акции сломали руку.

14 ноября на проспекте Руставели под парламентом Грузии начались протесты после того, как депутаты провалили голосование по реформе избирательной системы.