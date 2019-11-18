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У парламента Грузии появился спецназ

Понедельник, 18 ноября 2019, 14:08

У парламента Грузии появились бойцы специальных подразделений полиции, оснащенные дубинками и щитами.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "ИнтерпрессНьюс".

Протестующие остаются у всех входов в парламент и заявляют, что не собираются уходить.

Ранее МВД распространило специальное заявление, в котором сказало, что блокирование парламента является незаконным, и призвало митингующих прекратить это делать.

 
 

Из-за пикетирования парламента заседания сегодня, 18 ноября, вероятно, уже не будет. Члены большинства не пришли в парламент, а трех депутатов, которые прибыли на место, не впустили в здание законодательного органа.

Напомним, главные требования протестов, которые начались на прошлой неделе, - это проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, а также отставка правительства и изменение нынешнего состава ЦИК.

14 ноября на проспекте Руставели под парламентом Грузии начались протесты после того, как депутаты провалили голосование по реформе избирательной системы, которую пообещала провести власть.

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