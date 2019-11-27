В парламенте нашли, как обсудить ПДЧ с членами НАТО без новой заявки

Комитет внешней политики и межпарламентского сотрудничества поддержал проект обращения к странам НАТО по поводу ускорения предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.

Соответствующий документ оказался в распоряжении "Европейской правды".

Согласно документу, инициированному фракцией "Европейской солидарности", Верховная рада призовет "парламенты стран-членов НАТО, во исполнение п.23 декларации Бухарестского саммита НАТО 2008 года, обратиться к министрам иностранных дел своих стран с предложением ускорить предоставление Украине плана действий по членству".

Документ также призывает Парламентскую ассамблею НАТО в ходе весенней сессии в Киеве рассмотреть обращение к главам государств и правительств о предоставлении Украине ПДЧ.

Как отметила на своей странице в Facebook член комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Ирина Геращенко, речь идет не об еще одной заявке на ПДЧ.

"Конечно, речь идет не о еще одной заявке, а об обращении к нашим партнерам, подтверждении наших намерений и четком публичном призыве не блокировать нам ПДЧ, а предоставить", - пояснила депутат.

"Настаиваем, чтобы ВР приняла это заявление уже во вторник, 3 декабря, сразу после рассмотрения закона о ГБР", - отметила Геращенко.

В комментарии ЕвроПравде народный депутат Мария Ионова подтвердила, что "Европейская солидарность" поддержала проект заявления в редакции комитета и будет голосовать за него, поскольку речь идет о "вопросе государственном".

"Мы рекомендовали, чтобы присоединились и подписали (заявление) и президиум ВР, и руководители фракций. Но на это должна дать разрешение глава парламента", - добавила Ионова.

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет подавать заявку на ПДЧ, поскольку считает действительной представленную на Бухарестском саммите в 2008 году.

Такой же позиции, как известно, придерживаются Министерство обороны и МИД.