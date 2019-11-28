Посольство Украины возмущено переименованием улицы в Перемышле

Посольство Украины в Польше возмущено из-за отмены городскими властями Перемышля решение о присвоении одной из улиц имени епископа Украинской греко-католической церкви Иосафата Коциловского, репрессированного в советские времена.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Польше в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Дипломаты назвали поспешным и опрометчивым решение городского совета Перемышля о переименовании улицы.

"Манипулирование авторов резолюции аргументами, вырванными из контекста, нежелание услышать польских граждан украинской национальности - равноправных жителей Перемышля, в этот раз, к сожалению, победили. Посягательство на доброе имя блаженного, а следовательно на решение католической церкви и св. Иоанна Павла II, который в 2001 году провозгласил епископа Иосафата блаженным, является беспрецедентным явлением в Польше и не может быть оправдано!", - говорится в сообщении.

Члены городского совета Перемышля 28 ноября переименовали улицу греко-католического епископа Иосафата Коциловского.

Эта улица существует с 2013 года и насчитывает всего несколько десятков метров перед греко-католическим собором. Целью размещения этой улицы на карте города была символическая дань украинской греко-католической общине Перемышля, в которой Коциловский был епископом.