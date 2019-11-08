Опубликована резолютивная часть решения Суда ООН по делу Украины против РФ

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Лана Зеркаль опубликовала резолютивную часть решения Международного Суда ООН по делу Украины против РФ относительно Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Буквально вчера мы с вами обсуждали, какую сторону выберет Суд. А уже сегодня Суд беспрецедентным количеством голосов принял сторону Украины, став на сторону каждого пострадавшего на Донбассе и их семей, за каждого крымского татарина и этнического украинца, которые сегодня находятся во временно оккупированном Крыму", - написала Зеркаль на своей странице в Facebook.

Резолютивная часть решения выглядит следующим образом:

Суд,

(1) тринадцатью голосами к трем,

Отклоняет предварительное возражение Российской Федерации об отсутствии у Суда юрисдикции на основании части 1 статьи 24 Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма;

(2) тринадцатью голосами к трем,

Постановляет о наличии юрисдикции на основании части 1 статьи 24 Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма;

(3) Пятнадцатью голосами к одному,

Отклоняет предварительное возражение Российской Федерации об отсутствии у Суда юрисдикции на основании статьи 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации;

(4) Единогласно,

Отклоняет предварительное возражение Российской Федерации о неприемлемости Иска Украины в части по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации;

(5) Пятнадцатью голосами к одному,

Постановляет о наличии юрисдикции на основании статьи 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации рассматривать требования Украины по настоящей Конвенции, а также о приемлемости иска в части этих требований.

В МИД сообщили, что следующим шагом ожидается установление судом ООН дедлайна для представления Российской Федерацией контрмеморандума. После следующих представлений Суд проведет слушания по сути, на которых Украина сможет представить свое полное дело.