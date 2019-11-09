Политика польского правительства должна завершиться драмой - Туск

Ставка правящей польской партии "Право и Справедливость" на расширение социальных выплат уже стала проблемой для экономики и завершится драмой.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet, такое мнение озвучил президент Совета ЕС и экс-премьер Польши Дональд Туск.

"Кризис, вызванный правлением ПиС, настолько велика, что следует сделать все, чтобы эта партия не разрушала политический порядок и верховенство закона в течение следующих четырех лет, - считает Туск.

Он положительно оценивает прежние социальные инициативы власти. Однако отмечает - "правительство ПиС на этом не остановился". "Он в американском стиле соединил левую и правую политику. Как известно, что это должно закончиться драмой ".

Он также добавил, что в сложившейся ситуации кандидатом в президенты должен быть "тот, кто надежно и достоверно выстраивает поддержку более половины поляков".

Напомним, накануне Туск объявил, что не будет участвовать в следующих президентских выборах, которые должны пройти весной следующего года.

По его словам, что на польской политической арене уже есть несколько кандидатов, которых он мог бы поддержать. "Ключевым является то, что это кто-то, кто убежден в таких ценностях, как конституция, демократический порядок и верховенство закона, но кто в то же время находит настоящую речь, чтобы достичь этой группы избирателей - я не знаю, насколько это немало - по разным причинам он не будет голосовать за меня ", - заявил Туск.