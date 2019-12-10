Украина и Россия на переговорах в Париже приблизились к газовому соглашению - Зеленский

Владимир Зеленский утверждает, что на переговорах в Париже сблизились позиции Киева и Москвы по соглашению о транзите газа.

Об этом он заявил на пресс-конференции для украинских СМИ в Париже.

Зеленский подчеркнул, что переговоры по газу проводились при непосредственном участии президентов. "Мы потратили много времени нашей встречи тет-а-тет на этот вопрос ... Я уверен, что у нас больше шансов подписать (транзитные соглашения), с лучшими условиями, чем обсуждали наши представители", - заявил он.

"Все знали, что мы (с Путиным) будем об этом говорить - и Германия и Франция", - подчеркнул президент.

Зеленский воздержался от конкретики относительно газовых переговоров, но подчеркнул: речь идет о долгосрочном контракте.

"Уже никто говорит о контракте на один год", - заявил он, уточнив на вопрос "Европейской правды, что "и не о двух годах".

"Я настаивал на 10 годах. Но очень сложно, когда одна сторона настаивает на один год, а другая на десяти", - добавил он.

Президент также заверил, что Украина и Россия "сняли вопрос трех миллиардов", проигранных Россией в Стокгольме - якобы будет идти о возвращении российского долга газом.