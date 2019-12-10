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Україна та Росія на переговорах у Парижі наблизилися до газової угоди – Зеленський

Вівторок, 10 грудня 2019, 02:21

Володимир Зеленський стверджує, що на переговорах у Парижі зблизилися позиції Києва та Москви щодо угоди про транзит газу.

Про це він заявив на прес-конференції для українських ЗМІ в Парижі.

Зеленський підкреслив, що переговори щодо газу здійснювалися за безпосередньої участі президентів. "Ми витратили багато часу нашої зустрічі тет-а-тет на це питання... Я впевнений, що у нас більше шансів підписати (транзитні угоди), за кращими умовами, ніж обговорювали наші представники", - заявив він.

"Всі знали, що ми (із Путіним) будемо про це говорити – і Німеччина і Франція", - наголосив президент.

Зеленський утримався від конкретики щодо газових переговорів, але наголосив: йдеться про довготерміновий контракт.

"Вже ніхто говорить про контракт на один рік", - заявив він, уточнивши на запитання "Європейської правди, що "і не про два роки".

"Я наполягав на 10 роках. Але дуже складно, коли одна сторона наполягає на одному році, а інша на десяти", - додав він.

Президент також запевнив, що Україна та Росія "зняли питання трьох мільярдів", програних Росією у Стокгольмі – нібито  буде йтися  про повернення російського боргу газом.

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