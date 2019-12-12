Академия наук Болгарии заявила, что македонского языка не существует

Болгарская академия наук (БАН) заявила о том, что, македонского языка не существует, поскольку это письменно-региональный стандарт болгарского языка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на македонскую редакцию DW.

Заявление Болгарской академии наук стала реакцией на принятый 10 дней назад Македонской академией наук и искусств устав Македонии о языке.

Устав о македонском языке, согласно заявлению местной академии наук, укрепляет взгляды на необходимость усиленной и постоянной поддержки научных исследований македонского языка и македонских диалектов, руководствуясь строго научными принципами.

БАН обратилась по этому поводу к отдельной мысли трех учреждений: Института болгарского языка, Научного центра Кирилла и Мефодия и Института исторических исследований; их взгляды также поддерживались отдельным позициям ученых БАН.

Болгарские ученые считают, что "македонская позиция ошибочна и неприемлемым и нарушает отношения двух соседних государств".

"Главным отличительным качеством нашей общей речи является ее аналитичность - среди всех славянских языков только болгарский является аналитичным", - говорят в болгарском институте. "Македонский язык - болгарский, написанный на сербском машинке", - заявил Институт, ссылаясь на неназванного австрийского языковеда.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил, что будет официальная реакция на заявления Софии, ведь отрицание языка - это не способ преодолеть спорные вопросы.

Несколько дней назад македонское правительство объявило, что Заев едет на встречу с болгарским премьером Бойко Борисовым в Софию после Нового года.