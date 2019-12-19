Во многих городах Польши прошли протесты в защиту судов

Во многих городах Польши 18 декабря состоялись протесты: демонстранты, собравшиеся перед зданиями судов, а в Варшаве – перед Сеймом, выступили против правительственного проекта изменений в судебные законы по дисциплинированию судей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий ранее заявил, что его кабинет анализирует положения о запрете судьям участвовать в политической деятельности или выступать против правительства. Этот шаг станет усилением противоречия относительно того, нарушает ли партия власти Польши "Право и справедливость" (PiS) ценности ЕС, политизируя суды.

Любой судья, ставящий под сомнение законность судей, назначенных Национальным судебным советом, избираемым парламентом во главе с PiS, может быть оштрафован и в некоторых случаях уволен, говорится в проекте закона.

Две тысячи человек пришли под здание Сейма в Варшаве. На их баннере был написан лозунг: "Судьи, мы с вами". Многие участники держали два флага: польский и европейский.

По данным источников PAP, в демонстрации на главной площади Кракова приняли участие около 2,5 тыс. человек.

Среди них были судьи, прокуроры, адвокаты, жители города и студенты. Они скандировали, среди прочего, "Три власти, не одна", "Позор".

Демонстрация в Познани имела высокую явку, собрав несколько тысяч противников изменений в судебной власти.

#Poznan „Dziękujemy wam wszystkim za wsparcie. Dziękujemy tym, którzy razem z nami walczą o niezależne sądy. Zaciągnęliśmy u was dług” - mówi w imieniu @JudgesSsp sędzia Monika Frąckowiak. @RMF24pl pic.twitter.com/IkTmjiyqCH — Mateusz Chłystun (@MateuszChlystun) December 18, 2019

В защиту судов перед Люблинским районным судом выступило более 1000 человек. Примерно столько же собралось перед Щецинским окружным судом. Протесты происходили не только в мегаполисах, но и в небольших городах.

Судейская община говорит о попытке ограничить независимость служителей Фемиды.

"Все есть (в проекте. - Ред.): запрет на использование судьями свободы слова, установление механизма надзора и резкое сокращение их права иметь профили в социальных сетях, разработка ряда дисциплинарных правонарушений, которые были вложены в наиболее размытые из возможных слов", - сказала первая глава Верховного суда Малгожата Герсдорф.