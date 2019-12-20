В Афинах анархисты сожгли главную елку одного из районов

Власти Афин заменили елку в одном из центральных районов города, после того как предыдущее дерево сожгли анархисты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Елку на главной площади района Экзархия неизвестные анархисты сожгли два дня назад. При этом дерево установили на площади менее чем за 12 часов перед этим.

Также были уничтожены праздничные декорации.

Мэр Афин Костас Бакояннис после этого пообещал поставить новую елку и восстановить праздничную иллюминацию.

"Никто не может сжечь Рождество", - заявил он.

В пятницу утром мэр сообщил, что на месте сожженной елки установили новое дерево.