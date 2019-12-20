Все меньше украинцев будут выезжать на работу в Польшу - прогноз

В 2020 году, впервые с начала иммиграционного бума, в Польшу приедет и законно трудоустроится меньше граждан Украины, чем в прошлом году.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации польского издания Dziennik Gazeta Prawna.

Такие прогнозы высказывают эксперты Польско-украинской хозяйственной палаты и агентства по трудоустройству Foreign Personnel Service. Свою оценку они подкрепляют результатами опроса, проведенного украинским порталом OLX Работа.

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Из него следует, что 20% украинцев, которые до сих пор выезжали на заработки за границу, не намерены это делать.

Эту тенденцию усиливают также оптимистичные официальные данные по экономике Украины: сейчас она растет в более чем 4-процентном темпе с более чем 10-процентным увеличением зарплат и многими инвестициями в крупных городах.

"2020 год станет прорывом с точки зрения миграционных тенденций украинцев. Прогнозируется, что впервые за несколько лет их чистый коэффициент миграции может быть положительным, а это значит, что меньше людей покинут Украину, чем вернутся в нее", - комментирует Павел Кулага, эксперт Польско-украинской хозяйственной палаты.

Издание отмечает, что замедление экономической миграции из Украины является плохой новостью для польских работодателей, особенно в строительстве, промышленности, логистике и торговле. На эти отрасли приходится 64% вакансий, которые предлагают польские предприниматели.

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При этом, отмечается в публикации, важнее то, сколько украинский приедет в Польшу, то, как долго они будут оставаться на рынке. По данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, растет количество постоянных разрешений на работу. А это значит, что иммиграция превращается из краткосрочной в долгосрочную.

"Потенциал экономической иммиграции из Украины, похоже, исчерпывает себя. Если польско-украинская хозяйственная палата и агентство по трудоустройству Foreign Personnel Service правы, в следующем году в Польшу приедет меньше украинцев, чем в 2019 году. По оценкам палаты, количество деклараций работодателей о найме украинских работников может даже упасть более чем на 10%", - говорится в публикации.