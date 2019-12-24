Эрдоган об обострении в Сирии: миграционная кризис в Европе может повториться

Турция не может справиться с новой волной мигрантов из Сирии и предупреждает европейские страны, что они почувствуют влияние такого наплыва, если насилие на северо-западе Сирии не будет прекращено.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

На данный момент в Турции проживает около 3,7 миллиона сирийских беженцев и Анкара опасается очередной волны из сирийского региона Идлиб, где проживают до 3 миллионов сирийцев.

Сирийские и российские силы усилили обстрелы целей в Идлибе в последние недели, а силы президента Сирии Башара Асада пытаются взять регион под контроль.

"Если насилие над людьми Идлиба не прекратится, это количество еще больше возрастет. В этом случае Турция не сможет нести такой груз мигрантов самостоятельно", - сказал Эрдоган.

"Негативное влияние давления, которое мы будем испытывать, почувствуют также все европейские страны, особенно Греция", - сказал он, добавив, что повторение миграционного кризиса 2015 года станет неизбежным.

Эрдоган ранее угрожал "открыть ворота" для мигрантов в Европу, если Турция не получит большую поддержку в размещении беженцев.