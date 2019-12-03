МИД ждет быстрого снятия венгерской блокады в НАТО

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что в ближайшее время Венгрия снимет вето на проведение Комиссии Украина-НАТО (КУН) на политическом уровне.

Об этом он заявил в общении с журналистами во время конференции NATO Engages в Лондоне, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы считаем, что уже пора разблокировать встречи (между Украиной и НАТО)", - заявил он.

По мнению МИД, это должно произойти после принятия Украиной закона "О среднем образовании", который выведет венгерские частные школы из-под требований так называемой "языковой статьи" закона "Об образовании".

"В ближайшие дни парламент рассмотрит закон о среднем образовании, предусматривающий решение последней рекомендации Венецианской комиссии. Этот закон уже стоит в повестке дня Верховной Рады. Я ожидаю, что после этого голосования Венгрия заявит о разблокировании работы Комиссии Украина-НАТО на уровне более высоком, чем посл ", - заявил он.

Стоит заметить, что ожидания МИД могут не оправдаться - Венгрия не планирует разблокировать работу КУН.

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто на этой неделе заявлял, что Будапешт продолжит блокировать деятельность Комиссии Украина - НАТО за якобы нарушения Украиной прав венгерского меньшинства.

Как известно, Венгрия уже два года блокирует заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров и президентов. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не будет блокировать заседание только после внесения поправок в законы о языке и образовании.