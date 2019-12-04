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В норвежском порту загорелся российский траулер

Среда, 4 декабря 2019, 09:28

В норвежском порту Ботсферд произошел пожар на борту российского траулера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

Полиция получила сообщение о пожаре на российском траулере, расположенном на причале в Ботсферді, в 5: 21 утра в среду.

По предварительным данным, пожар начался на камбузе.

Команда из трех человек покинула траулер. Траулер под названием "Нежность" имеет 54 метра в длину и 10 метров в ширину.

Пожарная команда Ботсферда прибыла на судно в 06.30 утра и уже тогда приступила к тушению пожара.

В 7.10 пожарные сообщили, что взяли огонь под контроль. В результате пожара никто не пострадал.

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