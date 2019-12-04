Путин обвинил Болгарию в задержке "Турецкого потока"

Президент России Владимир Путин обвинил Болгарию в намеренной задержке реализации российского газопровода "Турецкий поток" на ее территории и заявил, что Москва может найти пути обхода Болгарии, если это потребуется.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Россия строит "Турецкий поток" двумя нитками, каждая из которых будет иметь способность транспортировать ежегодно 15,75 млрд кубометров газа.

Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Среди потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

Россия планирует запустить первую линию в следующем месяце, но запуск второй зависит от построения необходимой газовой инфраструктуры Болгарией, Сербией и Венгрией. "Турецкий поток" и "Северный поток-2" имеют важное значение для того, чтобы Москва продолжала экспорт газа в Европу, поскольку Россия хочет приостановить транзит через Украину.

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Выступая на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем, Путин заявил, что Болгария "намеренно" задерживает реализацию газопровода на своей территории.

"Если болгарское руководство не хочет его, мы найдем другие способы его реализации на юге Европы", - сказал Путин.

В сентябре Болгария подписала контракт на 1,1 миллиарда евро с группой Arkad под руководством Саудовской Аравии на строительство трубопровода в 474 км через свою территорию.

София надеется, что весь трубопровод, который Болгария назвала "Балканским потоком", заработает еще в 2020 году, но, учитывая, что контракт с саудовской компанией был подписан только в сентябре, некоторые представители отрасли сомневаются в этой временной шкале.

Ранее в среду Вучич заявил Путину, что Сербия почти завершила строительство газопровода "Турецкий поток" на своей территории.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что решение о продлении газопровода "Турецкий поток" на Болгарию, Сербию и Венгрию может быть принято только при получении твердых гарантий того, что Евросоюз не будет препятствовать поставкам газа по этому маршруту.