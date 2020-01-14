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Президент Эстонии: диалог с РФ важен, но поступаться принципами нельзя

Вторник, 14 января 2020, 09:22

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о важности поддержания диалога с Россией, но не ценой общих принципов.

Об этом она заявила в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Я согласна с тем, что нам нужно говорить друг с другом, особенно с Россией. С другой стороны, мы ни в коем случае не должны поступаться общими принципами, в том числе Минскими договоренностями", - сказала Кальюлайд, комментируя стремление президента Франции восстановить отношения с РФ.

Она также выразила разочарование, что надежды эстонцев на Россию не оправдались.

"Когда Россия признала независимость Эстонии при Борисе Ельцине, многие эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным и демократическим государством. К сожалению, все сложилось не так", - отметила Кальюлайд.

При этом, как добавила она, Эстония делает различия между режимом и обычными гражданами РФ.

"Мы разделяем общую оценку стран НАТО, Россия - непредсказуемая страна, она напала на Украину и Грузию. Но мы, как НАТО, приняли меры к тому, чтобы ближайшие к России страны были теперь хорошо защищены", - отметила президент Эстонии.

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