США расширили санкции против КНДР

Министерство финансов США ввело санкции против двух северокорейских компаний, которые занимаются "отправкой нелегальной рабочей силы за рубеж".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Минфина США.

Санкции введены против компании Namgang Trading Corporation (NTC), которая, по данным американского ведомства, занимается вывозом работников из Северной Кореи с целью получения дохода для правительства Северной Кореи.

Сообщается, что работников вывозили в Россию, Нигерию и многочисленные страны Ближнего Востока.

Также в санкционный список попала находящаяся в Китае северокорейская компания Beijing Sukbakso, которая обслуживает как минимум часть поездок и логистики для рабочих NTC, работающих за границей.

"Правительство Северной Кореи продолжает использовать незаконный вывоз северокорейской рабочей силы для получения доходов за рубежом в нарушение санкций Организации Объединенных Наций (ООН)", - говорится в сообщении Минфина США.

Попадание физических и юридических лиц в американский черный список означает заморозку их активов в США, запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с ними.