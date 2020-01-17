В Британии редкую монету продали за рекордные 1 млн фунтов

Редкая монета – соверен Эдуарда VIII 1937 года – была куплена частным коллекционером за 1 млн фунтов стерлингов ($1,3 млн), что сделало ее самой дорогой британской монетой за всю историю.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Монета была одной из шести, подготовленных Королевским монетным двором, когда Эдвард стал королем в 1936 году, и должна была быть серийно выпущена для общего оборота с 1 января 1937 года.

Но он отрекся от престола в декабре 1936 года, чтобы жениться на американке Уоллис Симпсон, после чего выпуск монет был отменен, а отчеканенные монеты никогда не были в обороте.

Эдуард VIII настаивал на том, чтобы на портрете была изображена его левая сторона, нарушая традицию, что каждый новый монарх должен быть изображен на монете в противоположном направлении от своего предшественника.

Соверен – тип золотой монеты номиналом в один фунт. Таких монет больше нет в обращении, но они все еще действуют в качестве законного платежного средства в Великобритании.

Изготовленная ​​из 22-каратного золота, она немного меньше и легче современной монеты в 1 фунт.

Из шести выпущенных монет четыре находятся в музеях и учреждениях, а две – в частной собственности.

Об их существовании не было широко известно до 1970 года, поскольку они были заперты в хранилище и не выставлялись как часть коллекции музея Королевского монетного двора из-за отречения Эдуарда.

Королевский монетный двор получил данную монету от коллекционера из США, чтобы вернуть ее в Британию для нового покупателя.