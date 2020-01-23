Украина стала наблюдателем неформальной Кернской группы в ВТО

Украина с сегодняшнего дня официально стала наблюдателем в Кернской группе (The Cairns Group), созданной в рамках Всемирной торговой организации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал Торговый представитель Украины Тарас Качка на своей странице в Facebook.

Это - неформальная группа в рамках ВТО, объединяющая страны, выступающие за большую либерализацию международной торговли аграрной продукцией.

"Неформальные группы в рамках ВТО очень важны для переговоров и формирования позиции. Поскольку мы входим в фазу активного реформирования ВТО, то должны быть активными, строить коалиции и продвигать свой интерес в глобальной дискуссии о международной торговле", - написал Качка.

Он вместе с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым принял участие в заседании группы, на которой шла речь о либерализации торговли сельскохозяйственными товарами между странами-участницами группы.

"Решение проблем в торговле сельскохозяйственной продукцией - ключ к преодолению кризиса ВТО. Мы разделяем позицию государств-участников Кернской группы и рады, что члены группы подтвердили наш статус наблюдателя", - сказал Милованов в своем обращении к участникам заседания.

Украина начала переговоры о присоединении к Кернской группе еще в 2009 году.

Кернскую группу создали в 1986 году страны-члены ВТО с большой долей аграрного экспорта. В группу входят 19 государств: Канада, ЮАР, Пакистан, Австралия, Новая Зеландия, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Аргентина, Боливия, Бразилия, Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили.

Группа выступает за отказ от любых экспортных субсидий и государственной поддержки аграриев.