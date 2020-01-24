В Испании запускают скоростной "лоукост" поезд между Мадридом и Барселоной

В Испании в понедельник начнутся продажи билетов на новые недорогие скоростные поезда между Мадридом и Барселоной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Новые ярко-фиолетовые поезда получили название Avlo - по-видимому, чтобы отразить, что они являются недорогой версией более дорогих поездов Ave.

Маршрут будет запущен в течение пасхальной недели, но в понедельник начнется бронирование билетов по специальной цене 5 евро за первую тысячу билетов, проданных каждый день в течение 10 дней.

После этого цена будет варьироваться от 10 до 60 евро за поездку в 621 км между Мадридом и Барселоной.

Цены на билеты будут по меньшей мере на 25% дешевле, чем в настоящее время между Мадридом и Барселоной. Поезда будут ходить не от станции Barcelona-Sants в центре каталонской столицы, а от нового центра в Эль-Прат-де-Льобрегат, городе-спутнике недалеко от аэропорта.

Начальный маршрут поездов будет из Мадрида в Барселону, с пятью поездами, идущими в каждом направлении каждый день.

Каждый поезд имеет вместимость на 20% больше, чем у нынешних поездов AVE, потому что в них нет вагона первого класса и вагона-ресторана.

Поезд AVE курсирует между двумя городами менее чем за три часа, достигая скорости выше 310 км/ч.

Маршрут был открыт в 2008 году и конкурирует с авиарейсами между двумя городами, но стоимость билетов в среднем составляет 98 евро в одну сторону, хотя могут быть более дешевые предложения, если бронировать заранее.