Президент Молдовы хочет сближения одновременно и с ЕС, и с Москвой

Лидер Молдовы Игорь Додон считает, что его страна не должна выбирать между европейским и российским векторами.

Об этом он заявил в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Додон пояснил, что молдаванам необходимо тесное сотрудничество, в том числе экономическое, на обоих направлениях. По его убеждению, граждане Молдовы поддерживают этот подход: "Сейчас все больше людей во время соцопросов выбирают не "или-или", а оба варианта - иметь соглашение об ассоциации с ЕС, но также быть наблюдателем в Евразийском союзе".

Он также высказал пожелание, чтобы впоследствии Россия больше интегрировалась с европейскими государствами, потому что это нужно и Молдове.

"Мы поддерживаем идею создания единой Европы от Лиссабона до Владивостока. И я бы не хотел, чтобы Молдову рассматривали как пророссийскую, проамериканскую или прорумынскую", - заявил он.

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