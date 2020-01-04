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НАТО приостановил тренировочную миссию в Ираке

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НАТО приостановил тренировочную миссию в Ираке

Суббота, 4 января 2020, 13:54

Североатлантический альянс приостановил свои учебные миссии в Ираке после того как США убили иранского военного командующего Касема Сулеймани.

Об этом заявил в субботу представитель альянса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на i24News.

Миссия НАТО в Ираке, численность которой исчисляется сотнями, учит силы безопасности страны по просьбе правительства предотвратить возврат группировки "Исламское государство".

Североатлантический альянс назвал причиной приостановки миссии растущую нестабильность в стране после авиаударов США.

Ранее о приостановке работы своих инструкторов в Ираке сообщили в Вооруженных силах Швеции.

3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада погиб командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандbс. 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.

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