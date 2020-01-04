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НАТО призупинив тренувальну місію в Іраку

Трамп: США вбили іранського генерала, щоб зупинити війну, а не розпочати її






НАТО призупинив тренувальну місію в Іраку

Субота, 4 січня 2020, 13:54

Північноатлантичний альянс призупинив свої навчальні місії в Іраку після того як США вбили іранського військового командувача Касема Сулеймані.

Про це заявив у суботу представник альянсу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на i24News.

Місія НАТО в Іраку, чисельність якої обчислюється сотнями, навчає сили безпеки країни на прохання уряду запобігти поверненню угруповання "Ісламська держава".

Північноатлантичний альянс назвав причиною призупинення місії зростаючу нестабільність в країні після авіаударів США.

Раніше про при зупинку роботи своїх інструкторів в Іраку повідомили в Збройних силах Швеції.

3 січня під час повітряного обстрілу автомобіля у аеропорту Багдада загинув командувач іранських сил "Кудс" Кассем Сулеймані та командувач іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіс. 31 грудня сталася спроба нападу на посольство США в Іраку. 

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