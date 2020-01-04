НАТО призупинив тренувальну місію в Іраку
Північноатлантичний альянс призупинив свої навчальні місії в Іраку після того як США вбили іранського військового командувача Касема Сулеймані.
Про це заявив у суботу представник альянсу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на i24News.
Місія НАТО в Іраку, чисельність якої обчислюється сотнями, навчає сили безпеки країни на прохання уряду запобігти поверненню угруповання "Ісламська держава".
Північноатлантичний альянс назвав причиною призупинення місії зростаючу нестабільність в країні після авіаударів США.
Раніше про при зупинку роботи своїх інструкторів в Іраку повідомили в Збройних силах Швеції.
3 січня під час повітряного обстрілу автомобіля у аеропорту Багдада загинув командувач іранських сил "Кудс" Кассем Сулеймані та командувач іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіс. 31 грудня сталася спроба нападу на посольство США в Іраку.