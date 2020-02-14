Додон раскритиковал послов ЕС в Молдове: мешают диалогу Брюсселя и Кишинева

Молдавский президент Игорь Додон утверждает, что аккредитованные в Молдове послы из стран Европейского Союза пытаются помешать диалог у нового правительства Молдовы с Брюсселем.

Об этом Додон заявил 14 февраля на видеоплатформе "Президент отвечает", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"Я поддерживаю с ними постоянный диалог. И я им сказал: мы видим, что некоторые из них пытаются блокировать диалог нового правительства с Брюсселем. Блокируют. Дезинформируют Брюссель, дезинформируют европейские столицы. Имен я сейчас не назову, но они известны. Как минимум три четверти послов, которые занимаются двусторонними отношениями со странами ЕС, ходят по разным ведомствам, блокируют уже запущенные проекты и говорят, что не надо давать денег правительству", - отметил Додон.

По мнению президента, некоторые послы чрезмерно открыто выражают симпатию определенным партиям в Молдове и продвигают их в Брюсселе.

"Если вы сильно влюблены в какую-то политическую партию... некоторые из вас мне уже кажутся членами PAS и DA (оппозиционные партии. - Ред.). Хотите быть членами партии? Хорошо, получите гражданство Молдовы, займитесь политикой в ​​Молдове, но пока прошу вас - давайте займемся развитием двусторонних отношений, а не продвижением имиджа какой-либо партии", - отметил Додон.

Как сообщалось, лидер Молдовы Игорь Додон считает, что его страна не должна выбирать между европейским и российским векторами.