Лавров: я сказал Столтенбергу, что НАТО не имеет никакого отношения к Украине

Россия отказывается обсуждать вопрос Украины в формате Совета Россия-НАТО.

Об этом на брифинге 17 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает "Европейская правда".

"Наши натовские коллеги, генеральный секретарь Йенс Столтенберг, когда они заявляют о том, что они открыты к диалогу с Россией, они лукавят. Они открыты к диалогу, который они понимают как предъявление претензий России, в частности в отношении Украины. Ни разу Совет Россия-НАТО, который они активно пропагандируют сейчас, не собирался без ультимативной попытки навязать нам рассмотрение украинских проблем в этом формате", - заявил он.

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"Я, кстати, об этом сказал Столтенбергу, когда мы встречались в Мюнхене, что НАТО не имеет никакого отношения к Украине. Мы ведем диалог с теми западными странами, которые занимаются вопросами украинского урегулирования, в частности участниками нормандского формата, Францией и Германией", - добавил Лавров.

По его словам, НАТО "может только усложнять украинские проблемы, постоянно заклиная, что НАТО ждет Украину с распростертыми объятиями в своих рядах".

Напомним, последняя встреча Совета Россия-НАТО прошла 25 января во Брюсселе.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время визита на днях в штаб-квартиру НАТО, где он встретился, в частности, со Столтенбергом, заявил о том, что Украина "идет в НАТО, есть лишь вопросы тактического плана".