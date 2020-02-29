Пентагон заказал производство второй партии Javelin для Украины

Пентагон заключил новый контракт с группой компаний Raytheon/Lockheed Martin Javelin JV на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для стран-партнеров, среди которых - Украина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальное сообщение Минобороны США.

Работы будут выполнены в Тусоне, штат Аризона, с предполагаемой датой завершения 25 июня 2020 года. С этой целью из американского бюджета выделено 18,4 млн долларов.

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Среди стран, для которых компания будет производить комплексы Javelin, кроме Украины также Австралия, Грузия, Индонезия, Иордания, Ирландия, Катар, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Турция, Франция, Чехия и Эстония.

В начале октября Госдеп США одобрил продажу Javelin для Украины на сумму $39 млн.

В декабре Украина заключила новый контракт на поставку противотанкових ракетных комплексов Javelin производства США. Это будет вторая партия американского оружия, которое получит украинская армия.

Javelin - главное противотанковое оружие армии и морской пехоты США. Оно позволяет солдату или морскому пехотинцу стрелять и быстро двигаться, поскольку ракета является самоуправляемой.