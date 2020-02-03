Германия: экоактивисты на несколько часов захватили теплоэлектростанцию

Более сотни активистов, выступающих в защиту климата, в воскресенье проникли на территорию теплоэлектростанции вблизи Дортмунда и заблокировали ее инфраструктуру.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

В знак протеста против проекта закона немецкого правительства об отказе от угольной энергетики они на несколько часов захватили теплоэлектростанцию ​ в городе Даттельн неподалеку от Дортмунда на западе страны.

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В одобренном немецким правительством законопроекте говорится, что ФРГ прекратит производство электроэнергии из угля до 2038 года. Природоохранные организации и экоактивисты выступают за более ранний отказ от угольной энергетики и считают меры правительства недостаточными.

По данным полиции, активисты проникли на территорию электростанции, взломав ворота. Они называют электростанцию ​​Datteln IV, которую пока не ввели в эксплуатацию, и которая должна работать на каменном угле, "последним гвоздем в гроб климатической справедливости".

Акцию организовали два экологических движения. По данным полиции, в ней приняли участие до 120 протестующих. Впрочем, сами участники акции говорят об около 150 людях.

Когда полиция начала операцию по вытеснению протестующих с территории ТЭС, организаторы заявили о завершении акции, которая длилась около девяти часов.