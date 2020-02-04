Выборы в США: на первом голосовании соперника Трампа не могут посчитать голоса

В США на несколько часов задерживается обнародование результатов кокусов демократов, первичных партийных голосований в штате Айова, из-за "несоответствий" в подсчете.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Штат Айова, по традиции, является первым, в котором проводятся праймериз и кокусы. Демократы выбирают кандидата, который будет противостоять на выборах 3 ноября Дональду Трампу.

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В местном штабе Демпартии заявили о "несоответствии" технического подсчета и что партия вынуждена проводить ручной подсчет голосов.

"В дополнение к технологическим системам, которые используются для подсчета результатов, мы также используем фотографии результатов и бумажные результаты для проверки соответствия всех результатов и уверенности и точности в числах, которые мы сообщаем", - заявили в партии.

В штабе партии заверили об отсутствии хакерской атаки или иного вмешательства.

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В то же время команды кандидатов заявили, что столкнулись с проблемами, когда присылали результаты голосования через новое приложение. Некоторые также столкнулся с проблемами на голосовой линии, когда пытался сообщить результаты.

Ожидалось, что результаты с почти 1600 участков поступят к вечеру понедельника. Но до сих пор не понятно, когда они будут опубликованы. Командам кандидатов в штабе партии сообщили, что результаты не следует ожидать до утра.

В последние дни перед демократическими кокусами в Айове в опросах лидировали сенатор Берни Сандерс, ексвицепрезидент Джо Байден, сенатор Элизабет Уоррен и бывший мэр из Индианы Питер Буттиджич.