Премьер Британии помолвлен и в пятый раз станет отцом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его девушка Керри Симондс помолвлены и ждут ребенка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Симондс написала в Instagram, что помолвка состоялась в конце прошлого года, добавив, что она чувствует себя "невероятно благословенной", ведь ожидает рождения ребенка в начале лета.

55-летний Джонсон и 31-летняя Симондс - первая в истории Британии неженатая пара, живущая в резиденции премьеров на Даунинг-стрит, 10.

Также за последние 173 года между британским премьером и его женой (или ее мужем) не было такой большой разницы в возрасте - Симондс на 24 года моложе Джонсона.

Это будет третий брак для политика. С 1987 по 1993 год он был женат на Алегре Мостин-Оуэн. В 1993 году Джонсон женился на Марине Вилер, дочери журналиста и телеведущего сэра Чарльза Вилера.

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В сентябре 2018 года Джонсон и Вилер объявили, что уже давно живут отдельно и находятся в процессе развода. Примерно тогда же появились слухи о том, что политик встречается с Симондс, которая работала в его штабе на выборах мэра Лондона 2012 года.

У Джонсона и Вилера четверо детей. СМИ писали, что премьер также может быть отцом внебрачного ребенка от искусствоведа Хелен Макинтайр.

В прошлом году Джонсон во время радиошоу отказался прямо ответить на вопрос о том, сколько у него детей.