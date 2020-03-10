У министра культуры Франции обнаружили коронавирус

Министр культуры Франции Франк Ристер заразился коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

"Сегодня министр был протестирован положительно после появления у него симптомов заболевания", - заявили в правительстве, отметив, что Франк Ристер прошлой неделе провел несколько дней в национальном собрании, где было подтверждено несколько случаев заболевания, в пяти депутатов и двух сотрудников учреждения.

По словам его окружения, министр "в порядке" и находится в двухнедельном отпуске. Эта болезнь для него как "маленький грипп". "Когда симптомы появились сегодня утром, он пошел на обследование и не вернулся в министерство", - заявил один из источников в окружении министра в понедельник.

Министр здравоохранения Оливье Веран обменялся несколькими текстовыми сообщениями с Франком Ристером и рассказал, что он "ограничен своим домом" и его симптомы не очень выражены.

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В правительстве Франции утверждают, что"правила для министров такие же, как и для всех французов".

"Министр культуры, которому премьер-министр желает скорейшего выздоровления, продолжит работать удаленно", - подчеркнули в правительстве.

Франк Ристер - не первый правительственный чиновник в мире, который был заражен коронавирусом. Среди зараженных вирусной пневмонией есть несколько высокопоставленных иранских чиновников, в том числе Массуме Эбтекар, вицепрезидент, ответственная за женщин и семью, и заместитель министра здравоохранения Ірадж Харірчі.