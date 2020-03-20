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В Испании закрывают все отели из-за коронавируса

Пятница, 20 марта 2020, 08:03

Правительство Испании распорядилось на время закрыть все отели страны из-за продолжающегося распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Другие туристические объекты, такие как гостевые дома или кемпинги, также должны закрыться, согласно новым правилам министерства здравоохранения, объявленным в четверг.

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У отелей теперь есть максимум семь дней для реализации предписанных мер. Только охранники и обслуживающий персонал могут остаться на рабочих местах.

Единственным исключением являются общежития, в которых люди проживают в течение более длительного периода времени или где люди постоянно проживают, при условии, что они располагают необходимой инфраструктурой для защиты и изоляции людей.

К вечеру четверга число подтвержденных случаев коронавируса в Испании возросло до 18 000. Более 830 человек уже умерли от вируса.

В стране на 15 дней ввели комендантский час, он может быть продлен парламентом.

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