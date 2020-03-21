В Хорватии из-за коронавируса на месяц останавливают общественный транспорт

В субботу Национальный штаб гражданской обороны Хорватии приняло решение приостановить движение общественного транспорта, в том числе трамваев, это решение будет действовать с воскресенья, 22 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал n1info.

Учитывая значительно возросший риск передачи коронавируса при использовании общественного транспорта, Хорватия решила приостановить движение общественного транспорта на 30 дней.

"Временная мера касается регулярного пассажирского транспорта общего пользования, за исключением такси, международного сообщения, железнодорожного, трамвайного и других видов общественного транспорта (канатные дороги, фуникулер)", - говорится в постановлении.

Кроме того, все железнодорожные и автобусные вокзалы должны быть временно закрыты на время действия этого решения.

За последние 24 часа коронавирусом в Хорватии заразились 78 человек, общее число заразившихся составляет 206.