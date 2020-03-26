Сенат США одобрил пакет помощи в $2 триллиона для преодоления последствий коронавируса

Сенат США единогласно поддержал законопроект на сумму 2 триллиона долларов , направленный на помощь безработным и предприятиям, пострадавшим от эпидемии коронавируса, а также для покупки срочно необходимого медицинского оборудования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пакет мер по спасению, который станет крупнейшим из когда-либо принятых Конгрессом, включает в себя фонд в $500 миллиардов для помощи пострадавшим отраслям промышленности и такую же сумму для прямых выплат до $3000 долларов семей в США.

Законодательство также предусматривает $350 миллиардов для кредитов малому бизнесу, $250 миллиардов для расширенной помощи по безработице и по меньшей мере $100 миллиардов для больниц и связанных с ними систем здравоохранения.

Пакет предназначен для того, чтобы наводнить экономику деньгами в попытке остановить воздействие усиливающейся эпидемии.

Только две другие страны, Китай и Италия, имеют больше случаев заболевания коронавирусом, и Всемирная организация здравоохранения предупредила, что Соединенные Штаты, похоже, станут эпицентром глобальной пандемии коронавируса.

Законопроект в пятницу будет проголосован в Палате представителей. Президент Дональд Трамп пообещал подписать закон, как только ему его передадут.

Следует отметить, что предыдущий подобный масштабный пакет экономических мер был принят в США после кризиса 2008 года и оценивался приблизительно в $831 миллиарда долларов.

Напомним, в Соединенных Штатах за последние сутки умерли 233 человека, инфицированные коронавирусом. Это наибольшее количество умерших за один день с начала эпидемии в стране.

Всего в США зафиксировано 65273 случаев коронавируса во всех 50 штатах, округе Колумбия и других американских территориях. Общее количество умерших возросло до 938.