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Коронавирус в Британии: число погибших превысило 1000

Суббота, 28 марта 2020, 16:26

За прошедшие сутки еще 260 человек с коронавирусом умерли в Великобритании, повысив общее количество смертей к 1019.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Министерство здравоохранения Великобритании.

Подавляющее большинство смертей зафиксированы в Англии.

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Сейчас в Великобритании является 17 089 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на утро 28 марта в стране протестировали на вирус более 120 000 человек.

Напомним, коронавирусом инфицирован премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он находится в домашней самоизоляции.

Кроме того, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок имеет положительный тест на коронавирус.

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