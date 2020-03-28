Коронавирус в Британии: число погибших превысило 1000
Суббота, 28 марта 2020, 16:26
За прошедшие сутки еще 260 человек с коронавирусом умерли в Великобритании, повысив общее количество смертей к 1019.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Министерство здравоохранения Великобритании.
Подавляющее большинство смертей зафиксированы в Англии.
Сейчас в Великобритании является 17 089 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
По состоянию на утро 28 марта в стране протестировали на вирус более 120 000 человек.
Напомним, коронавирусом инфицирован премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он находится в домашней самоизоляции.
Кроме того, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок имеет положительный тест на коронавирус.
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