КНДР провела испытания "сверхбольшой ракетной установки"

Северная Корея провела испытания "сверхбольшой" ракетной установки всего через несколько часов после того, как Сеул осудил КНДР за неприемлемое поведение за проведение испытаний на фоне глобального вспышки корона вируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В воскресенье Южная Корея заявила, что были выпущены две ракеты малой дальности, последние в череде испытаний в этом месяце.

КНДР обычно наращивает ракетные испытания весной, и глобальная вспышка вируса ее не остановил.

Пхеньян не сообщил о любых случаях заражения вирусом, но эксперты ставят это под сомнение.

В воскресенье было проведено испытание двух баллистических ракет малой дальности, выпущенных из восточного города Вонсан. Они пролетели 410 км прежде чем упасть в море, сообщили южнокорейские военные.

Потом в понедельник северокорейское государственное СМИ KCNA сообщило, что страна успешно испытала "сверхбольшие" реактивные системы залпового огня.

Это был восьмой и девятый раунд ракетных испытаний проведенный КНДР в марте.