Правительство Литвы ослабило коронавирусные ограничения для части бизнеса

15 апреля на заседании правительства Литвы было принято решение о смягчении ограничений для части бизнеса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что это первый этап смягчения карантина для бизнеса. Открыться смогут небольшие магазины, вход в которые находится с улицы (магазины в ТЦ пока будут закрыты), а также поставщики бытовых и ремонтных услуг, если в помещение к ним вход ведет с улицы, и есть возможность регулировать поток клиентов.

"Обращаю внимание всех, кто организует работу своего бизнеса или начнет предоставлять услуги. Очень важно обеспечить соблюдение мер безопасности. В противном случае мы будем вынуждены отменить действие смягчения карантина, если увидим, что ситуация ухудшается, если покупатели и продавцы не соблюдают установленные требования", - сказал Сквернялис.

Вицеминистр экономики и инноваций Марюс Скуодис сказал, что салоны красоты, уличные кафе и спортклубы пока не смогут работать.

Напомним, 8 апреля Литва продлила карантин до 27 апреля и ввела масочный режим.