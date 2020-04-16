Европарламент предложит общее экономическое пространство между ЕС и "Восточным партнерством"

Европейский парламент намерен призвать к созданию "общего экономического пространства" между ЕС и шестью странами "Восточного партнерства" в рамках процесса "постепенной интеграции" в блок.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в проекте доклада, подготовленного в институции, выдержки из которого цитирует "Радио Свобода".

Европарламент, который в прошлом призывал к дальнейшему расширению на восток, в проекте доклада заявляет, что "хотя присоединение не предусмотрено в рамках "Восточного партнерства", политика "Восточного партнерства" может способствовать процессу постепенной интеграции в ЕС".

В документе отмечается, что европейские законодатели хотят "начать процесс создания общего экономического пространства, включая услуги, что будет способствовать более глубокой экономической интеграции и сближению с политикой ЕС и более глубокому экономическому сотрудничеству между самими странами "Восточного партнерства".

Согласно проекту отчета, законодатели выразят поддержку постепенной интеграции шести стран в энергетический союз ЕС, транспортное сообщество и единый цифровой рынок.

Среди прочего, в области телекоммуникаций документ предлагает создать "режим без роуминга между странами ЕС и Восточного партнерства и внутри Восточного партнерства как можно скорее". Другие предложения включают создание университета Восточного партнерства в Киеве.

Парламентский проект отчета также осуждает "незаконные" действия России в странах Восточного партнерства - Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине.

В завуалированной ссылке на Россию, которая категорически противодействует усилиям стран бывшего советского блока по сближению с ЕС и НАТО, Европейский парламент "подтвердит суверенное право стран-партнеров Восточного партнерства свободно выбирать свой индивидуальный уровень сотрудничества или интеграция с ЕС".

Документ также "решительно осуждает продолжающиеся нарушения основополагающих принципов и норм международного права в регионе Восточного партнерства", ссылаясь на "незаконное применение силы, вторжение, дестабилизацию, аннексию и оккупацию территорий нескольких стран Восточного партнерства Российской Федерацией".

В проекте документа также предлагается создать "расширенные международные миротворческие силы вдоль украинско-российской границы", в которых должна быть предложена миссия под руководством ЕС для развертывания сторон в конфликте для оказания помощи в таких задачах, как разминирование, помощь в подготовке к местным выборам и обеспечение свободного доступа для организаций гуманитарной помощи.

Документ в ближайшие недели должен обсудить Комитет по иностранным делам и потенциально он может быть одобрен Европарламентом в мае.

Программа "Восточное партнерство" была запущена в 2009 году и призвана приблизить шесть бывших советских республик к ЕС без явного предложения о будущем членстве. С тех пор Грузия, Молдова и Украина подписали соглашения об ассоциации с ЕС, в том числе соглашения о свободной торговле.