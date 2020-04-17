Дания разрешит открыть парикмахерские и автошколы
Дания ослабит карантин для малого бизнеса с 20 апреля.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом сегодня объявила премьер-министр страны.
Со вторника, 20 апреля, Дания позволит восстановить работу мелким предпринимателям, таким как парикмахерские, салоны красоты и автошколы.
"Мы не хотим оставлять страну "закрытой" дольше, чем это критически необходимо", - отметила премьер-министр Метте Фредериксен.
Карантин для ресторанов, баров и спортзалов пока остается. Также продолжит действовать запрет на массовые собрания.
Напомним, в среду, 15 марта, Дания открыла детские сады и начальные школы после месячного карантина, став первой страной в Европе, которая пошла на такой шаг.
В настоящее время в стране зафиксировано около 7000 подтвержденных заражений коронавирусом, умер 321 больной.