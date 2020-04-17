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Данія дозволить відкритися перукарням та автошколам

П'ятниця, 17 квітня 2020, 10:28

Данія послабить карантинні обмеження для малого бізнесу з 20 квітня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про це сьогодні оголосила прем’єр-міністр країни.

З вівторка, 20 квітня, Данія дозволить відновити роботу дрібним підприємцям, таким як перукарні, салони краси та автошколи.

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"Ми не хочемо залишати країну "зачиненою" довше, ніж це критично необхідно", - зазначила прем’єр-міністр Метте Фредеріксен.

Карантинні обмеження для ресторанів, барів і спортзалів поки залишаються. Також продовжить діяти заборона на масові зібрання.

Нагадаємо, у середу, 15 березня, Данія відкрила дитячі садочки та початкові школи після місячного карантину через коронавірус, ставши першою країною в Європі, яка пішла на такий крок. 

На цей час у країні зафіксовано близько 7 тисяч підтверджених заражень коронавірусом, померли 321 хворий.

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