В Турции за сутки умерли 126 человек – больше всего с начала эпидемии

Турция в пятницу сообщила о 126 смертях от нового коронавируса за последние 24 часа, в результате чего общее число умерших достигло 1769 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Anadolu.

16 апреля умерли 125 человек, 15 апреля - 115, 14 апреля — 107.

Общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом возросло до 78 546, поскольку еще 4353 человека получили положительный результат теста на вирус.

К настоящему времени 8631 пациент выздоровел.

1845 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии.

Пандемия унесла жизни более 147 000 человек, а общее количество инфицированных превысило 2,18 миллиона, в то время как более 555 000 человек выздоровели.