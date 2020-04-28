МАУ анонсировала 11 спецрейсов для эвакуации украинцев и вылета иностранцев из Украины

МАУ анонсирует 11 специальных рейсов в Украину из разных стран мира и обратных рейсов в начале мая.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"С 1 по 9 мая 2020 года авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выполнит одиннадцать специальных международных рейсов для граждан Украины и нерезидентов, имеющих право въезда в нашу страну. Иностранные граждане, соответственно, смогут воспользоваться рейсами МАУ в обратном направлении для вылета из Украины в эти же даты", - говорится в сообщении.

Среди них - рейсы из Нидерландов, Швейцарии, Германии, Канады, Италии, Испании, Израиля, Чехии, Египта, ОАЭ.

На сайте авиакомпании открывается продажа билетов на следующие рейсы:

1 мая: Амстердам - ​​Киев и Тель-Авив - Киев;

3 мая: Женева - Киев, Дубай - Киев, Шарм-эль-Шейх - Киев;

5 мая: Торонто - Киев, Дортмунд - Киев, Прага - Киев;

7 мая: Мадрид - Киев, Милан - Киев;

9 мая: Мюнхен - Киев.

Приобрести билеты можно через форму бронирования, которая соответствует каждому конкретному рейсу и дате. "Регистрация на рейсы будет осуществляться исключительно в аэропорту вылета и является бесплатной", - добавляют в сообщении. С условиями перелета на специальных рейсах можно ознакомиться на сайте МАУ.