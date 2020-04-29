Продолжающаяся агрессия РФ и пандемия: Украина представила приоритеты председательства на форуме ОБСЕ

Продолжающаяся российская агрессия, в частности, ситуация в черноморском и азовском регионах, пандемия коронавируса, гибридные угрозы будут основными приоритетами украинского председательства на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на открытии первого пленарного заседания форума под председательством Украины.

"Украина будет управлять форумом в сложный период продолжающейся российской агрессии против нее и во время глобальной пандемии. Это эпоха больших перемен, мы будем искать возможности конструктивного реагирования", - сказал Кулеба.

Он отметил, что военно-политические аспекты конфликта на востоке Украины должны оставаться в фокусе внимания форума.

Министр также представил приоритеты украинского председательства.

"Прежде всего хочу обратиться к сложному контексту безопасности в черноморском и азовском регионах. Она отмечается продолжающейся милитаризацией и препятствиям международной навигации", - сказал он, добавив, что в рамках форума будут представлены различные взгляды на эту проблему.

"Вопрос глобальной пандемии коронавируса и ее влияния на вооруженные силы и роль последних в содействии правительствам в борьбе против угрозы. Мы должны рассмотреть возможное влияние этих мер на ситуацию с безопасностью", - добавил он.

Украина также планирует пристально следить за ситуацией с гибридными угрозами и их связью с современными способами ведения войны.

Еще один аспект председательства будет посвящен регулированию деятельности частных военных компаний.

Также будет рассматриваться проблематика военных учений, которые проходят вблизи границ и требуют особой транспарентности.

Кроме того, будет сделан акцент на вопросе легких вооружений и запасах боеприпасов, а также на тематике разминирования - что особенно релевантно в связи со сложной гуманитарной ситуацией в ОРДЛО.

Форум по безопасности - это единственный консультативный орган ОБСЕ, уполномоченный рассматривать вопросы военно-политического измерения деятельности Организации с целью укрепления военной безопасности и уменьшения рисков конфликтов в Европе. Украина будет председательствовать на форуме в течение четырех месяцев.